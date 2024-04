Stellar Blade: una modalità Boss Rush è in sviluppo, dice il CEO di Shift Up

Stellar Blade riceverà dei DLC? Shift Up afferma che per il momento non ci sono piani in merito, ma il team sta lavorando su una modalità "Boss Rush" e vorrebbe pubblicarla in tempi rapidi.

Questo è quanto emerge in una intervista con la testata coreana Nate che è stata tradotta in inglese tramite un traduttore automatico e segnalata da GamesRadar. Secondo quanto indicato, il CEO di Shift Up Hyung-Tae Kim ha svelato che Stellar Blade potrebbe ricevere una modalità Boss Rush.

Non ci sono però dettagli su questa modalità. Non sappiamo se includerà tutti i boss del gioco, in che modo sarà esattamente strutturata, se vi saranno metodi per curare Eve (la protagonista di Stellar Blade) o se si potrà salvare e mettere in pausa. Dovremo vedere quando (e se) sarà pubblicata.