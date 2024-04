Dragon Ball: Sparking! Zero, la lista dei nuovi personaggi con tanto di immagini

Bandai Namco ha annunciato la lista dei dieci nuovi personaggi di Dragon Ball: Sparking! Zero presentati oggi, che possiamo vedere anche in una galleria di immagini che li ritrae in azione.

Gohan (bambino)

Gohan (adulto)

Gohan (futuro)

Gohan (futuro), Super Saiyan

Trunks (spada)

Trunks (spada), Super Saiyan

Videl

Beerus

Whis

Master Roshi

Si tratta in pratica dei "maestri e allievi" del nuovo trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero, che includono ben quattro varianti di Gohan, due di Trunks e poi ancora Videl, Beerus, Whis e Master Roshi, ovverosia il maestro Muten.