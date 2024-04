Xbox Games Showcase: data e ora del prossimo evento, con anche una presentazione segreta

Microsoft ha annunciato il prossimo Xbox Games Showcase. La data da segnarsi sul calendario è il 9 giugno alle 19:00 ora italiana. A seguire, vi sarà un altro evento dedicato a qualcosa. Microsoft non vuole dire esattamente di cosa si tratti, ma possiamo vedere nell'immagine poco sotto un simbolo di un lupo.

Non abbiamo la conferma ufficiale, ma l'idea è che si tratti di Call of Duty e precisamente del nuovo capitolo di Black Ops. Già in precedenza era stato rumoreggiato che la saga di sparatutto di Activision sarebbe stata presente al prossimo evento di Xbox.

Considerando che ora Activision è parte di Xbox Game Studios, è credibile che Microsoft raduni l'evento di presentazione del prossimo Call of Duty con il suo Xbox Games Showcase, esattamente come lo scorso anno vi era stato l'evento di Starfield.

Per quanto riguarda l'Xbox Games Showcase, tutto quello che sappiamo è che ci saranno giochi di "Activision, Blizzard, Bethesda e Xbox Game Studios", oltre a titoli di editori di terze parti.