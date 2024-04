Lost Records: Bloom and Rage avrà un sistema di dialogo più interattivo e più naturale

DON'T NOD è al lavoro su Lost Records: Bloom and Rage, un gioco narrativo che subito sembra un seguito spirituale di Life is Strange. Sebbene vi siano delle similitudini, il team sta provando qualcosa di nuovo con questo gioco. Precisamente, sta cercando di rendere il sistema di dialogo più interattivo e più naturale.

Parlando con CG Magazine, il studio creative director Michel Koch ha detto: "Stiamo anche cercando di imparare da ciò che abbiamo creato in precedenza per quanto riguarda il sistema di dialogo, perché parlare è molto importante in un gioco come questo".

"Si dà la voce al proprio personaggio, si compiono scelte, si parla con altri personaggi, si ascolta, e quello che stiamo cercando di fare con Lost Records: Bloom and Rage è di rendere il sistema di dialogo un po' più interattivo e naturale, in modo che possiate sentire su di voi molta più fretta e siate spinti a trovare il momento giusto per parlare o fare silenzio, o su come usare alcuni degli oggetti che vi circondano per portare nuovi argomenti di dialogo nelle discussioni".

"Vogliamo cercare di farvi sentire come se foste parte di un gruppo di amici e cercare di trovare un nuovo spazio all'interno di questo gruppo attraverso il modo in cui comunicate con gli altri. Ma per il resto, stiamo ancora mantenendo lo stesso DNA: Lost Records: Bloom and Rage sarà un gioco di avventura narrativa in cui si scopre un mondo, ci si muove in un ambiente, si trovano indizi e ci si fa guidare dalla narrazione ambientale come abbiamo fatto nei giochi precedenti."

"Si tratterà di esplorare l'ambiente, di dialogare con i personaggi, di utilizzare alcuni degli strumenti interattivi che stiamo dando ai nostri giocatori per ricreare la storia e, naturalmente, di giocare con tutte le diramazioni e, si spera, questo creerà la possibilità di rigiocare la storia alla fine e fare una scelta diversa, prendere decisioni diverse, sia nel presente che nel passato per cambiare l'esito delle storie, sia alla fine dell'Estate del '95 che alla fine della serata di ricongiungimento nel 2022."