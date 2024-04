Lost Records: Bloom & Rage, un trailer lo-fi estivo per il gioco di DON'T NOD

Annunciato ai The Game Awards 2023, Lost Records: Bloom & Rage è ambientato nell'estate del 1995 , da qui l'estetica anni '90 del progetto, e racconta la storia d'amicizia di quattro compagne di scuola: Swann, Nora, Autumn e Kat.

Lost Records: Bloom & Rage torna a mostrarsi in video all'ID@Xbox con un trailer estivo in stile lo-fi , che rappresenta in maniera molto efficace le atmosfere e le tematiche della nuova avventura sviluppata da DON'T NOD.

Non solo spensieratezza

Le atmosfere spensierate che ritroviamo nel nuovo trailer di Lost Records: Bloom & Rage non sono in effetti rappresentative dell'esperienza nel suo insieme, che come da aspettative nasconde qualcosa di più di una semplice avventura fra compagne di scuola.

Le quattro protagoniste si riuniscono infatti dopo ventisette anni per un caso fortuito e si ritrovano così a dover affrontare un segreto di cui avevano promesso di non parlare più. Di che si tratta esattamente? Per scoprirlo dovremo attendere.