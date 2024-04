Stampede: Racing Royale, nuovo trailer per il kart racing da 60 giocatori, in arrivo su Xbox

Tra le novità annunciate nel corso dell'evento ID@Xbox di oggi c'è anche Stampede: Racing Royale, un gioco di corse in stile kart racing che prevede sessioni multiplayer da 60 giocatori, presentato con un trailer e in arrivo questa estate su Xbox in Game Preview.

Non è la prima volta che parliamo del gioco in questione, visto che Stampede: Racing Royale era stato già presentato al PC Gaming Show 2023 con un trailer.

In questo caso, il nuovo video annuncia l'arrivo del gioco su Xbox attraverso il programma Game Preview, ovvero l'accesso anticipato della console Microsoft.

Il video mostra diverse scene di gameplay che illustrano bene l'azione: si tratta di una variante del genere creato da Mario Kart, che presenta però un multiplayer decisamente esteso e con elementi in stile "battle royale".