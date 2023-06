Stampede: Racing Royale presentato al PC Gaming Show 2023 con un trailer

In occasione del PC Gaming Show 2023 è stato presentato Stampede: Racing Royale, un gioco di corse per 60 giocatori in cui vince chi riesce ad arrivare primo al traguardo. Del gioco è stato mostrato anche un trailer, che potete vedere qui di seguito.

Stampede: Racing Royale, l'evento di corse più sensazionale che ci sia, ti dà il benvenuto. Pigia sull'acceleratore e partecipa a gare e battaglie in grado di ospitare fino a 60 partecipanti. Sfrutta le tue abilità e una vasta gamma di potenziamenti per farti strada attraverso la calca dei circuiti da corsa e affronta i tuoi avversari all'interno di grandi arene dove vincerà chi ottiene più punti.

In Stampede: Racing Royale, 60 giocatori saranno chiamati a darsi battaglia e a superare i tre round a eliminazione diretta per aggiudicarsi un posto nel round finale. I round comprendono le Gare Stampede, nelle quali dovrai gareggiare con altri 59 giocatori su circuiti pieni di sorprese, e le Battaglie Stampede, dove affronterai i tuoi avversari in arene piene di potenziamenti da sfruttare.

COLLEZIONA E PERSONALIZZA

Continua a gareggiare per sbloccare nuovi veicoli e infinite opzioni di personalizzazione. Scegli il tuo kart preferito e personalizzalo a tuo piacimento con vernici e adesivi. Crea un personaggio tutto tuo e personalizza il suo abbigliamento per distinguerti dalla massa.

SEMPRE IN DIRETTA

Nel mondo di Stampede non si è mai a corto di opzioni. Tra stagioni, eventi, sfide e molto altro, i modi di gareggiare e di aggiudicarsi nuovi premi non mancano mai.

GAREGGIA CON I TUOI AMICI

Crea o partecipa a un gruppo per immergerti nel caotico mondo di Stampede: Racing Royale con i tuoi amici e la tua famiglia.

Il PC Gaming Show 2023 è l'evento dedicato al mondo PC, in cui vengono presentate tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi. Sono presenti titoli indipendenti e altri di grandi studi, in una festa per tutti gli appassionati di videogiochi.