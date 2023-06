Pax Dei: un nuovo video di presentazione del MMORPG fantasy da PC Gaming Show

In occasione del PC Gaming Show è stato proposto un nuovo video di presentazione di Pax Dei, l'ambizioso MMORPG fantasy realizzato da Mainframe Industries e in sviluppo per PC.

Nel filmato di oggi, gli sviluppatori ci parlano di come hanno realizzato un mondo open world fantasy medievale vibrante, pieno di vita e misteri da svelare, così come le attività di gioco, incentrate sulla community, mentre sullo sfondo possiamo vedere vari spezzoni di gameplay.

Se volete saperne di più, trovate sulle pagine di Multiplayer il nostro speciale su Pax Dei, dove vi spieghiamo che:

"Pax Dei è un progetto interessante, con idee molto precise e che paiono sempre e solo a servizio dei giocatori, della libertà e del divertimento. Ci sono però ancora delle domande senza risposta, su tutte il metodo di monetizzazione. Il gioco non includerà meccaniche "pay to win" e non saranno venduti dei "time skip" per velocizzare certe azioni, ma non è ancora chiaro quanto e come si dovrà pagare. Inoltre, fino a quando non avremo modo di dedicare tante ore al gioco, sarà impossibile capire se tutta questa libertà saprà reggere il peso delle scelte dei giocatori e se la varietà dei contenuti sarà sufficiente. Di certo è un progetto da tenere d'occhio, ma solo il tempo ci darà risposte definitive."

Il PC Gaming Show è l'evento estivo organizzato da PC Gamer con tante novità per i giocatori PC e non solo, dato che molti dei giochi mostrati arriveranno anche su piattaforme PlayStation, Xbox e Nintendo. Troverete tutti gli annunci e le novità di questo e tutti e gli altri appuntamenti estivi nel nostro hub della Multiplayer.it Summer of Games 2023.