Eternights, il dating sims d'azione ha un mese di uscita: il trailer dal PC Gaming Show 2023

Durante il PC Gaming Show 2023 abbiamo avuto modo di vedere Eternights, il dating sim d'azione per PC, PlayStation 4 e PS5. Il trailer ha confermato il mese di uscita: settembre 2023. Il gioco era precedentemente stato rimandato.

Eternights è un gioco che fonde i combattimenti e le meccaniche da dating sim, all'interno di un'apocalisse. Gli sviluppatori avevano spiegato, al momento del rimando, che "Eternights è caratterizzato da un sistema di combattimento in tempo reale e frenetico, con una varietà di opzioni quali attacchi elementali, schivate perfette, parate, abilità speciali e abilità di combattimento dei Confidant, che possono risultare troppo impegnative per molti giocatori. Per questo il team si è impegnato a fondo per migliorare l'interfaccia utente durante i combattimenti e renderla più fluida e intuitiva, permettendo ai giocatori di concentrarsi maggiormente sulla narrazione e sulla storia del gioco."

Dovremo esplorare dungeon, ottenere risorse, portare avanti le relazioni con i personaggi e potenziarci in vista dei prossimi combattimenti. Il tempo però scorre e dovremo decidere a cosa dare priorità.