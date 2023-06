Road to Vostok: nuovo trailer e demo disponibile da oggi

Road to Vostok è tornato a mostrarsi in occasione del PC Gaming Show 2023, con un nuovo trailer gameplay che ha mostrato qualche altro scorcio di questo particolare sparatutto in prima persona con elementi survival, che ha ora una demo disponibile su Steam.

Road to Vostok è definito un "survival single player hardcore", ambientato in una zona di confine tra Finlandia e Russia, in un mondo post-apocalittico.

In questa situazione poco confortevole, ci troviamo a dover sopravvivere esplorando l'ambientazione, cercando risorse e cercando di gestirle al meglio.

Il gioco è disponibile in accesso anticipato e, se volete provarlo in maniera approfondita, potete scaricare una demo a questo indirizzo su Steam.