D.O.R.F. Real-Time Strategic Conflict: un gameplay trailer dal PC Gaming Show

Tra i tanti protagonisti del PC Gaming Show 2023 c'è stato anche D.O.R.F. Real-Time Strategic Conflict, uno strategico in tempo reale in sviluppo per PC, di cui è stato proposto un primo gameplay trailer, che potrete visualizzare di seguito.

La creatura di DORFteam, ancora sprovvista di un periodo di uscita, si propone come una sorta di successore spirituale di Command & Conquer ambientato in un mondo futuristico oscuro in guerra.

"Assumi il comando di una tra tre fazioni uniche e sconfiggi i tuoi nemici in una visione contorta del futuro. Costruisci basi tentacolari, setaccia la terra alla ricerca di risorse da estrarre e raffinare e assembla potenti eserciti di unità di terra, aria e mare con cui annientare i tuoi avversari."

"Costruisci infrastrutture: costruisci enormi basi di fabbriche, raffinerie e strutture difensive per far avanzare la tua economia e proteggere la tua posizione. Le strutture possono essere modificate per avere diversi rivestimenti, per consentire la massima efficacia del layout di base."

"Bottino di guerra: pompa petrolio dai depositi, estrai il minerale e raccogli i rottami rimasti dal campo di battaglia per aiutare ulteriormente la tua economia e crea linee di rifornimento e reti logistiche efficienti per garantire che la materia prima venga trasformata in materiale bellico da consegnare alle tue fabbriche .

"Aria, terra e mare: costruisci e controlla potenti eserciti di unità fantascientifiche uniche, da enormi bombardieri zeppelin a potenti carri armati multi-torretta, guerrieri psichici e rumorosi mecha d'artiglieria. Chiama devastanti attacchi aerei, crea reti di trincee per la difesa della fanteria e stabilisci percorsi di trasporto per portare le tue unità dalle fabbriche al fronte il più rapidamente possibile."

Il PC Gaming Show è l'evento estivo organizzato da PC Gamer con tante novità per i giocatori PC e non solo, dato che molti dei giochi mostrati arriveranno anche su piattaforme PlayStation, Xbox e Nintendo. Troverete tutti gli annunci e le novità di questo e tutti e gli altri appuntamenti estivi nel nostro hub della Multiplayer.it Summer of Games 2023.