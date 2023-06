Jumplight Odyssey: nuovo trailer presentato al PC Gaming Show 2023

In occasione del PC Gaming Show 2023 è stato pubblicato un nuovo trailer di Jumplight Odyssey, un gestionale a tema spaziale in cui si deve gestire un'astronave in fuga nello spazio profondo. Vediamo il filmato:

Conduci il tuo equipaggio in un'audace fuga nello spazio siderale alla volta della Stella perpetua in questo simulatore roguelite di colonie spaziali.

Sfuggi alle grinfie dell'ammiraglio Voltan e dei bellicosi Zutopan mentre costruisci, ripari, sostieni, difendi e cresci sullo sfondo dei numerosi ponti della tua astronave. Ora che il tuo pianeta natale è distrutto e il tuo popolo disperso, tocca a te tenere viva la Speranza in una pericolosa avventura attraverso la galassia!

Ah, un'altra cosa... C'è un maiale. Puoi accarezzarlo. Serve forse dire altro?

In qualità di comandante, devi occuparti dei bisogni di tutti sull'astronave: da socializzazione, sonno e cibo fino ad acqua e aria. No, il Wi-Fi non rientra in questa gamma di esigenze.

Un'affascinante e coinvolgente esperienza di gioco all'interno di un'astronave, con un equipaggio che conduce la propria vita normalmente: mangia, dorme, lavora e sopravvive. I membri interagiranno tra di loro come fratelli, sorelle, amanti, amici e rivali. Ci auguriamo che le interazioni dell'ultimo tipo non siano troppe, ma non promettiamo niente.

L'umore e le idee sono contagiose! In questa telenovela stellare, le relazioni e i dissidi hanno un impatto diretto sull'equipaggio. Mantieni alta la Speranza, o preparati ad affrontare le conseguenze!

Se volete più informazioni, leggete il nostro provato di Jumplight Odyssey.