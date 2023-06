Embenezer and the Invisible World, un nuovo metroidvania in stile natalizio che ricorda Ender Lilies

Durante il PC Gaming Show 2023 abbiamo avuto modo di vedere il trailer di Embenezer and the Invisible World. Sarà disponibile su PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5. Non è ancora stata indicato una data di uscita, ma è già disponibile una demo su Steam.

Presentato con un trailer animato dal taglio cartoon, vediamo un uomo anziano che combatte evocando degli spiriti (e senza spettinarsi i baffi). In termini di gameplaye, pare essere un gioco d'azione e piattaforme a scorrimento orizzontale in stile metrodivania. Potremo ottenere nuovi poteri per avanzare e vari tipi di attacchi sotto forma di spiriti, con uno stile che subito richiama ENDER LILIES: Quietus of the Knights.

La descrizione ufficiale recita: "Unisciti a Ebenezer Scrooge e a una squadra di alleati spettrali per salvare Londra dalle grinfie del ricco industriale Caspar Malthus e della sua guardia privata militante. Con ogni fantasma che offre le sue abilità uniche, esplorate gli angoli bui di Londra e scoprite la sinistra influenza dello Spirito Oscuro e di un esercito di fantasmi impenitenti. Avrete il coraggio di affrontare Caspar e fermare i suoi piani malevoli prima che sia troppo tardi?"