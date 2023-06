Islands of Insight, trailer di un puzzle game open world multigiocatore annunciato al PC Gaming Show

Durante il PC Gaming Show 2023 abbiamo avuto modo di vedere Islands of Insight, un puzzle game per PC in arrivo su Steam. Era precedentemente noto come Project S.

Islands of Insight è un gioco puzzle online multigiocatore dove è possibile giocare in solitaria o unirsi ad altri giocatori per esplorare un grande mondo e risolvere puzzle posizionati in ogni ambientazione. Man mano che completiamo puzzle, nuova zone si sbloccano con i propri contenuti. Potremo esplorare liberamente, planando in giro e cercando nuova regioni.

La descrizione ufficiale recita "Gioca nei panni di un Cercatore in un viaggio tranquillo ricco di esplorazione e risoluzione di enigmi. Intraprendete il Sentiero della scoperta e lasciate che la vostra curiosità vi guidi attraverso un mondo aperto mozzafiato, dove la risposta è sempre in vista. Cercate e risolvete enigmi misteriosi in ogni angolo del paesaggio. Pensati per essere rilassanti e impegnativi allo stesso tempo, questi enigmi sono la chiave per sbloccare nuove aree e avventure. Dagli enigmi della prospettiva ai labirinti, alle sfide ambientali e molto altro ancora, più si guarda da vicino più si scopre. Scoprite un vasto regno di sublime bellezza, meraviglie naturali e architettura senza tempo al vostro ritmo. Vagate liberamente a piedi per l'incantevole paesaggio o spiegate le vostre ali per planare sopra di esso."