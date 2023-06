Ferocious, nuovo trailer per lo sparatutto con i dinosauri dal PC Gaming Show 2023

Ferocious è tornato a mostrarsi in occasione del PC Gaming Show 2023 con un nuovo trailer, che mostra come il progetto sia stato portato avanti dall'anno scorso e ora ha assunto l'aspetto di un gioco più completo ed esteso.

Si tratta di uno sparatutto in prima persona caratterizzato da un'ambientazione naturale lussureggiante, e soprattutto da dinosauri a piede libero che vagano per questo scenario, rendendo la sopravvivenza un affare alquanto complicato.

Come vediamo nel trailer, in Ferocious ci troviamo a dover affrontare queste terrificanti creature del passato nonché altri personaggi umani.

Sviluppato dallo studio OMYOG, Ferocious non ha ancora una data d'uscita precisa ma è in arrivo su PC e console. Annunciato per la prima volta nel 2021, ne abbiamo parlato più nel dettaglio in una prima anteprima dell'anno scorso, in attesa di poterlo provare in maniera più approfondita nel prossimo periodo.

Nel caso ci sia bisogno di specificarlo, si tratta di un action FPS con elementi adventure in prima persona e single player, che sembra puntare particolarmente sulla realizzazione dei dinosauri e delle loro reazioni alla nostra presenza nello stesso ambiente.