PlayStation Plus Extra ha un primo gioco gratis annunciato per luglio: una novità disponibile al lancio

Non c'è ancora la comunicazione sulla controparte italiana, ma il PlayStation Blog anglosassone ha annunciato il primo gioco gratis previsto su PlayStation Plus Extra e Premium per il mese di luglio e si tratta di un nuovo titolo che sarà disponibile direttamente al lancio nel catalogo dell'abbonamento.

Il gioco in questione è Abiotic Factor, e si presenta come un'avventura cooperativa molto particolare, che consente di giocare da soli ma soprattutto in compagnia, per un massimo di 5 giocatori in contemporanea all'interno di una squadra.

In questo strano action adventure cooperativo ci troviamo a cercare di sopravvivere all'interno di una sorta di struttura di ricerca multidimensionale, nella quale dobbiamo affrontare diverse minacce per raggiungere l'uscita delle varie sezioni, passando da un portale all'altro.