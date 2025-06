GTA 6 può essere già preinstallato su Xbox? Non proprio, ma c'è qualcosa di positivo al riguardo

L'Xbox Store effettua normalmente questa procedura: inserendo il gioco nella lista desideri, il negozio in digitale consente anche di effettuare una sorta di pre-download che però non implica lo scaricamento del gioco vero e proprio.

In pratica, nelle ore scorse, GTA 6 ha iniziato a poter essere inserito nella lista desideri degli utenti su Xbox Series X|S: la stessa cosa era già presente su PS5, ma sulla console Microsoft questa questione si porta dietro una procedura particolare, che implica il download di un piccolo pacchetto di dati.

La questione è in fondo di poco conto, ma potrebbe avere qualche implicazione positiva, volendo: GTA 6 può essere in un certo senso "preinstallato" su Xbox Series X|S , nel senso di scaricare il classico placeholder dedicato al gioco Rockstar Games ancora piuttosto distante dall'uscita, ma la presenza di questa opzione potrebbe anche essere vista come una conferma del fatto che l'uscita non dovrebbe slittare ulteriormente.

Un piccolo segnaposto che potrebbe significare qualcosa

L'attuale "download" di GTA 6 non fa altro che scaricare un pacchetto di circa 300 MB, ovviamente troppo poco per contenere una qualsiasi porzione significativa del gioco, ma abbastanza per creare una sorta di placeholder che consente poi di procedere al download effettivo.



In questo modo si crea una sorta di "prenotazione" del posto su SSD dedicato al gioco, che viene poi sfruttato quando si avvia il download vero e proprio. È una cosa che abbiamo visto praticamente per tutti i giochi di grosso calibro usciti in questi anni su Xbox, dunque non stupisce.

Tuttavia, possiamo vederla con un'ottica positiva, in quanto solitamente questa procedura viene messa a disposizione per quei giochi che non sono lontani dall'uscita e hanno un periodo di lancio piuttosto definito.

GTA 6 ha la data di uscita fissata per il 26 maggio 2026 ma in molti a questo punto temono che possa andare incontro a un altro posticipo, dopo quello già avvenuto, considerando le dimensioni del titolo in questione.

Ebbene, forse questo piccolo placeholder potrebbe significare che tale timore è infondato, sebbene si tratti solo di una speculazione senza alcuna conferma.