The Plucky Squire ha ricevuto il “Challenge Update” con nuovi nemici e difficoltà aumentata

The Plucky Squire è un'avventura platform che ha ricevuto moltissimi consensi da parte di critica e pubblico. Tuttavia, molti concordano sul fatto che il titolo di All Possible Futures non offra una vera sfida... almeno fino ad oggi.

Poche ore fa, infatti, gli sviluppatori hanno pubblicato il Challenge Update, un aggiornamento gratuito che introduce nuovi nemici, boss potenziati, sfide a difficoltà più elevata e altri contenuti, pensati per tentare anche i giocatori più indecisi - magari approfittando del prezzo scontato durante i Saldi Estivi di Steam. L'update è attualmente disponibile solo su PC, ma presto arriverà anche sulle altre piattaforme.