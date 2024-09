The Plucky Squire, Frostpunk 2 o Final Fantasy 16? Cosa giocherete questo weekend?

Le opzioni tra le pubblicazioni di questa settimana non mancano di certo. Abbiamo ad esempio potreste aver deciso di dare una chance a The Plucky Squire, oppure a Frostpunk 2 o magari alla versione PC di Final Fantasy 16?

Alcuni giochi usciti negli ultimi giorni che potreste voler giocare

The Plucky Squire - di cui trovate la nostra recensione a questo indirizzo - è una piccola e carinissima avventura d'azione e piattaforme che fonde 2D e 3D in modo unico, una sorta di Toy Story a tema libro delle favole che ci ha assolutamente convinto. Inoltre, il gioco è disponibile per tutti gli abbonati di PlayStation Plus Extra / Premium.

Frostpunk 2 ci immerge nella neve e nelle tragedie

Se però preferite qualcosa di più oscuro e complesso, dovreste dare un'occhiata a Frostpunk 2, il gioco di sopravvivenza che abbiamo definito "uno dei migliori city builder degli ultimi anni". Nella nostra recensione vi abbiamo detto che "è la prosecuzione perfetta del discorso iniziato all'epoca, che viene reso alla perfezione grazie a un sistema politico profondo e perfettamente integrato con il resto del gioco. Decisamente superiore alle aspettative."

Infine, è finalmente arrivata la versione PC di Final Fantasy 16. Nella nostra recensione della versione PS5 potete scoprire tutto sulla qualità del gioco in termini di trama e gameplay, dove vi avevamo raccontato che "Final Fantasy 16 è protagonista di uno fra i più grandi paradossi mai incontrati nei videogiochi: si trova contemporaneamente vicinissimo e lontano dall'ideale livello di eccellenza che la serie non ha mai cessato d'inseguire nel corso della sua storia.".

Diteci, quindi, cosa giocherete in questi giorni?