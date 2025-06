Two Point Museum si espande con il DLC "Fantasy Finds": data di uscita annunciata in trailer

I magici artefatti che possono essere esposti con Fantasy Finds non hanno solo un grande valore collezionistico, ma possono anche essere utilizzati per i loro poteri peculiari, essendo in grado di donare influssi positivi ai visitatori, a quanto pare.

Si tratta di un pacchetto aggiuntivo che introduce una nuova ambientazione in stile fantasy medievale, con oltre 40 reperti da scoprire ed esporre nelle nuove sale ovviamente strutturate a tema con l'atmosfera generale, in questo caso ben poco collegata alla storia e alle scienze.

Sega e Two Point Studios hanno annunciato una nuova espansione per Two Point Museum , il particolare gestionale museale che si arricchirà del DLC "Fantasy Finds" , un'aggiunta con data di uscita fissata per il 17 luglio e annunciata con un trailer di presentazione, visibile qui sotto.

Un'aggiunta magica

Per scoprire questi nuovi reperti magici durante le spedizioni di Fantasy Finds è necessario ingaggiare esperti fantasy delle classi Barbaro, Mago, Canaglia o Bardo, ognuno dei quali possiede le proprie statistiche.

Come in una sorta di gioco di ruolo fantasy, dobbiamo costituire squadre di esploratori in grado di presentare delle valide combinazioni di Forza e Destrezza per contrastare l'attacco di un drago, per esempio, oppure di Intelligenza e Fortuna per superare una scorciatoia con un grimaldello.

Qualunque sia l'ostacolo, "Fantasy Finds" vi sfiderà a ingaggiare un gruppo variegato di esperti di fantasia con i loro punti di forza e talenti per assicurarvi di tornare a casa dalle spedizioni con nuovi reperti magici.

Come riferito dagli sviluppatori, Fantasy Finds farà anche vivere la sua magia fantasy nel vostro museo con tre nuovi archetipi di ospiti, 26 decorazioni e oggetti di utilità, display interattivi, banner, sfondi, pavimenti e persino l'elicottero della vostra spedizione si unirà al divertimento, grazie a una nuova verniciatura che lo renderà adatto all'atmosfera fantasy medievale.

Potete anche potenziare il vostro personale del museo con gli oggetti dell'equipaggiamento mitico che possono essere equipaggiati o messi in mostra, fornendo bonus come la protezione degli oggetti vicini o persino la sicurezza del posto di lavoro per evitare il licenziamento.