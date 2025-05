Ecco quanto hanno venduto gli ultimi giochi pubblicati da Sega, come Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

In occasione del suo recente rapporto finanziario, Sega ha aggiornato i dati di vendita dei suoi giochi, compresi gli ultimi pubblicati. Di fatto ci sono state soltanto due nuove uscite nel periodo dato: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii e Two Point Museum , che hanno venduto complessivamente 1,78 milioni di unità nel primo trimestre del 2025.

Meglio i titoli di catalogo

Da sottolineare, che la compagnia non ha fornito i dati esplosi per i due giochi, quindi non sappiamo quale sia andato meglio e quale peggio. Non sappiamo nemmeno se hanno raggiunto il pareggio oppure no.

In totale, Sega ha venduto 6,46 milioni di unità dei suoi giochi nel periodo dato, inclusi 1,56 milioni di unità di giochi di Sonic e 1,39 milioni di unità della serie Like A Dragon / Yakuza.

La serie Persona ha invece venduto circa 830.000 copie in tutto il mondo, raggiungendo i 3,58 milioni di unità nell'intero anno fiscale (tra aprile 2024 e marzo 2025).

La serie Sonic ha invece raggiunto i 6,54 milioni di unità nel corso dell'anno. Sega ha anche sottolineato le prestazioni di Unicorn Overlord che pare continui a vendere bene, tanto da far parlare di un risultato "forte". I risultati finanziari di Sega parlano però di un calo nei ricavi nel corso dell'anno. La situazione dovrebbe cambiare il prossimo anno.