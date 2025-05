Sega, ricavi in calo per il secondo anno di fila, ma non ci sono solo brutte notizie

I ricavi di Sega Sammy sono diminuiti per il secondo anno consecutivo. Il dato è emerso dal rapporto finanziario relativo all'anno fiscale 2025, chiusosi il 31 marzo 2025. Fortunatamente non ci sono soltanto cattive notizie per il colosso nipponico. Durante gli ultimi 12 mesi, Sega ha generato circa 2,89 miliardi di dollari di ricavi, con un calo del 9,4% su base annua (l'anno scorso il calo era stato del 3,15%). La flessione è stata in gran parte attribuita al settore pachinko, che ha registrato un calo enorme, di ben il 27,1%.