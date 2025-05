SoundCloud smentisce, non sta usando la tua musica per addestrare l’IA generativa

In una dichiarazione ufficiale inviata a The Verge, Marni Greenberg, vicepresidente senior e responsabile della comunicazione di SoundCloud, ha affermato con chiarezza: "SoundCloud non ha mai utilizzato i contenuti degli artisti per addestrare modelli di IA, né sviluppiamo strumenti AI né permettiamo a terzi di raccogliere o usare contenuti presenti sulla nostra piattaforma a tale scopo." Inoltre, l'azienda ha implementato un tag "no AI" come salvaguardia tecnica contro gli abusi non autorizzati.

SoundCloud ha aggiornato silenziosamente i suoi termini di servizio nel febbraio 2024 , introducendo un linguaggio che permetterebbe tecnicamente alla piattaforma di usare i contenuti caricati dagli utenti per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale. Tuttavia, la compagnia assicura che nessun contenuto è stato utilizzato per questi scopi e che non consente nemmeno a terze parti di accedere ai file caricati dagli utenti per addestrare IA generative.

Le funzioni AI in SoundCloud servono a organizzare, non a creare

Greenberg ha spiegato che le uniche applicazioni attuali dell'IA in SoundCloud riguardano funzionalità come raccomandazioni personalizzate, rilevamento di frodi e organizzazione dei contenuti. Strumenti come Musiio, già presenti sulla piattaforma, vengono impiegati esclusivamente per favorire la scoperta di artisti e la categorizzazione delle tracce, e non per addestrare generatori musicali automatici.

La compagnia riconosce però che il linguaggio dei nuovi termini può far pensare a un futuro utilizzo in campo generativo. E se mai dovesse decidere di intraprendere quella strada, SoundCloud promette che sarà fatto nel rispetto di tre principi fondamentali: consenso, attribuzione e compenso equo. In altre parole, l'azienda si impegna a introdurre un sistema chiaro di opt-out che permetta agli utenti di rifiutare l'uso delle proprie opere in contesti AI, garantendo pieno controllo e trasparenza.