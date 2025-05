Hideki Kamiya desiderava creare una nuova trilogia di Bayonetta

In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Kamiya ha svelato che aveva dei grossi progetti per la serie, più nello specifico desiderava creare almeno un altro gioco con l'obiettivo di iniziare una nuova trilogia . Piani che ovviamente non potrà più portare avanti personalmente, visto che ha lasciato l'azienda nel 2023 per poi fondare Clovers, lo studio con cui sta lavorando al sequel di Okami in collaborazione con Capcom .

Kamiya non odia Bayonetta, anzi

"Quindi volete sapere del finale di Bayonetta 3", ha detto Kamiya nel suo ultimo video. "E se fossi rimasto a PlatinumGames, quanto sarebbe andata avanti la serie? Beh, ho delle idee in proposito. Ho delle idee, ma... beh, non voglio parlarne qui, è difficile esprimerle a parole. Volevo davvero esprimerle correttamente attraverso il gioco. Purtroppo non sono più in grado di farlo."

"Spesso sento dire: "Voleva chiudere la serie con Bayonetta 3". Non è assolutamente vero. Volevo solo segnare un punto di chiusura come trilogia. E per me quel punto di arresto doveva essere l'inizio di un nuovo capitolo. Ho immaginato di continuare la serie con quel nuovo capitolo. Forse addirittura di farne un'altra trilogia che sfociasse in un altro capitolo. Questo era il mio piano."

Hideki Kamiya

"E quando ho iniziato il nuovo capitolo, non ho pensato solo alla storia. Certo, la storia sarebbe stata nuova, ma anche il sistema di gioco, che avevo gradualmente evoluto dall'1 al 2 e al 3. Per il nuovo capitolo, ho immaginato di cambiare completamente modello, ricominciando da capo sia con la storia che con il design del gioco. Quindi, non ho mai avuto l'intenzione di concludere la serie con Bayonetta 3. Alcuni dicono addirittura che "Hideki Kamiya non ama Bayonetta", ma non è assolutamente vero. L'ho conclusa in quel modo perché volevo continuare la storia di Bayonetta in un nuovo capitolo".