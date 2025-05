Nel 2027 AirPods e Apple Watch avranno microcamere AI integrate: la nuova frontiera di Apple Intelligence

L'obiettivo di Apple è potenziare la piattaforma di Apple Intelligence , rendendola accessibile anche su dispositivi indossabili e non solo su smartphone. I sensori potrebbero anche essere a infrarossi, secondo quanto riportato dall'analista Ming-Chi Kuo in un post pubblicato nel 2024, rendendo possibili anche forme di controllo tramite gesti nell'aria, senza toccare direttamente i dispositivi.

Apple sta pianificando un importante salto tecnologico per i suoi dispositivi wearable. Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, a partire dal 2027, alcuni modelli di AirPods e Apple Watch integreranno minuscole fotocamere , progettate per abilitare funzionalità avanzate basate sull'intelligenza artificiale. Queste fotocamere, simili per concezione a quelle già presenti sugli iPhone con funzioni di Visual Intelligence, avranno il compito di analizzare l'ambiente circostante e descrivere oggetti in tempo reale.

Le fotocamere integrate permetteranno probabilmente anche l' analisi visiva di elementi come testi, superfici, oggetti e segnali visivi , fornendo feedback contestuali e intelligenti, ad esempio leggendo un cartello, descrivendo un ambiente o traducendo una scritta in tempo reale.

Il progetto non si limita agli accessori attuali: Apple sta sviluppando anche occhiali intelligenti con microfoni , fotocamere e funzioni AI integrate, in stile Ray-Ban Meta. Anche questi dispositivi dovrebbero arrivare sul mercato nel 2027, creando così un ecosistema coerente di dispositivi connessi e potenziati dall'IA . I nuovi occhiali utilizzeranno un chip inedito progettato da Apple, ispirato ai SoC dell'Apple Watch, segno che la convergenza tra wearables e AI sarà sempre più stretta.

Il primo passo potrebbe essere già nel 2026

Sebbene il debutto ufficiale dei nuovi dispositivi sia previsto per il 2027, Kuo suggerisce che Apple inizierà la produzione di massa di AirPods con fotocamere IR già nel 2026. Questo significa che i primi modelli potrebbero arrivare nei negozi già l'anno prima della finestra di lancio più ampia, magari come anteprima o edizione limitata per testare le funzionalità AI in ambito reale.

L'integrazione dell'AI in dispositivi come gli AirPods rappresenta una svolta importante nell'evoluzione dell'interazione uomo-tecnologia: si passa da un modello reattivo, basato su comandi vocali, a uno proattivo e visivo, in cui il dispositivo interpreta il contesto e agisce di conseguenza.