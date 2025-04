Tim Cook accelera sugli occhiali AR: Apple studia un modello smart per superare Meta

Tim Cook è deciso a battere Meta nella corsa agli occhiali per la realtà aumentata. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il CEO di Apple avrebbe ormai concentrato la maggior parte del suo tempo e delle sue energie su questo progetto, considerato centrale per il futuro dell'azienda. Tuttavia, prima di arrivare al traguardo finale, Apple intende introdurre sul mercato un prodotto di transizione : un paio di occhiali smart con fotocamere e microfoni, pensati per iniziare a familiarizzare con un nuovo modo di interagire con il mondo digitale.

Un primo passo, non il traguardo

Apple sarebbe pronta a presentare un dispositivo più semplice rispetto agli ambiziosi occhiali AR, una sorta di via di mezzo che riprende l'approccio già visto nei Ray-Ban di Meta (che sappiamo essere a lavoro su un nuovo modello), ma con una grande differenza: la centralità della privacy. L'azienda di Cupertino vuole evitare critiche legate all'invasività, garantendo agli utenti maggiore controllo sui contenuti catturati e condivisi. Nonostante ciò, queste funzionalità smart saranno già integrate con Siri e con le capacità della Apple Intelligence, offrendo un primo assaggio di interazione avanzata.

I Ray-Ban di Meta

La realtà aumentata resta però l'obiettivo finale di Apple. Il vero sogno di Tim Cook è realizzare occhiali leggeri, comodi, e capaci di proiettare contenuti digitali nel mondo reale. Per arrivarci, Apple dovrà risolvere ancora molte sfide: sviluppare display ad altissima risoluzione, creare un chip potente ma a basso consumo, e trovare una soluzione miniaturizzata per l'autonomia, così da garantire un utilizzo quotidiano. Inoltre, serviranno applicazioni coinvolgenti, capaci di far percepire il nuovo dispositivo come indispensabile, proprio come accadde per l'iPhone.