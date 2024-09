Meta presenta Orion, i primi occhiali con realtà aumentata

Orion: le specifiche tecniche dei nuovi occhiali AR

Se ne parlava ormai da molto tempo, e finalmente Orion è realtà: a presentare i nuovi smart glasses è stato direttamente Mark Zuckerberg, CEO di Meta che ha così inaugurato Meta Connect 2024 con il suo panel dedicato. Si tratta a tutti gli effetti del primo paio di occhiali realizzati da Meta con funzionalità di realtà aumentata. Il modello presentato nella serata di ieri non è previsto per la messa in commercio, dal momento che i costi di produzione non sono attualmente compatibili con la vendita su larga scala.

I nuovi Orion, occhiali con realtà aumentata

Da un punto di vista delle specifiche, Orion segna un notevole passo in avanti rispetto a quanto abbiamo visto finora: gli occhiali di Meta montano infatti proiettori Micro LED su entrambi i lati della montatura che proiettano l'immagine sulle lenti, realizzate per l'occasione in carburo di silicio, garantendo così una resistenza maggiore rispetto al classico vetro. I nuovi occhiali danno la possibilità di interagire con il mondo circostante attraverso dei veri e propri ologrammi, grazie anche ad un preciso sistema di rilevamento oculare e delle mani. Il peso in questo caso è estremamente ridotto, pari ad appena 100 grammi.