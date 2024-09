Annunciati Xiaomi 14T e il pieghevole Xiaomi MIX Flip: specifiche, data di uscita e prezzi ufficiali

Xiaomi ha annunciato la sua ultima famiglia di smartphone top di gamma: Xiaomi 14T. Una serie che pone un'attenzione particolare agli scatti notturni e, ovviamente, alle funzionalità AI. In concomitanza con il lancio della sua ultima serie di smartphone, Xiaomi presenta inoltre Xiaomi MIX Flip, un dispositivo pieghevole con ottiche Leica e prestazioni di fascia alta. Durante l'evento di presentazione a Berlino Xiaomi ha spinto molto sulla fotografia. Secondo il produttore cinese, Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro catturano paesaggi notturni con una nitidezza straordinaria. Grazie poi a Xiaomi AISP, la piattaforma di fotografia computazionale AI LM basata su FusionLM, la serie Xiaomi 14T dovrebbe migliorare la gamma dinamica e ridurre il rumore per ottenere migliori dettagli e colori vivaci anche in condizioni di illuminazione difficili.

Xiaomi 14T Series

Sfruttando enormi dati grezzi da FusionLM, questa serie supporta il formato UltraHDR, migliorando l'esperienza HDR. Inoltre, PortraitLM all'interno della piattaforma AISP migliora la modalità Master Portrait, che copre una gamma focale da 23mm a 75mm, assicurando foto di ritratti stratificate e dettagliate con maggiore profondità, chiarezza e un effetto bokeh più naturale.

Nello specifico, Xiaomi 14T Pro è dotato di un sistema a tripla fotocamera con cinque lunghezze focali, da 15mm a 120mm. Questo offre una maggiore flessibilità per coprire diverse condizioni di scatto. La fotocamera principale da 50MP presenta un'ampia apertura ƒ/1.6 e l'ultimo sistema di lenti Leica Summilux, abbinato al sensore d'immagine Light Fusion 900. Con un sensore da 1/1,31", Dual Native ISO Fusion Max e un'elevata gamma dinamica di 13,57EV, questa configurazione avanzata cattura fino al 32% di luce in più rispetto al suo predecessore10 garantendo immagini vibranti e dettagliate. Il dispositivo include anche una lente asferica 7P ad alta trasmittanza per catturare più luce e supportare riprese ad alta gamma dinamica.

Il Circle to Search di Google su Xiaomi 14T Series

Xiaomi 14T è dotato invece di un avanzato sensore d'immagine Sony IMX906 e di un versatile sistema a tripla fotocamera con tre obiettivi con quattro lunghezze focali che vanno da 15mm a 100mm. La sua fotocamera principale da 50MP ha apertura ƒ/1.7 e lo stesso sistema di lenti Leica Summilux. La fotocamera ultragrandangolare da 12MP con una lunghezza focale equivalente a 15mm assicura anche scatti paesaggistici nitidi e dettagliati.

Per entrambi i modelli la modalità Movie predefinita ha un rapporto d'aspetto predefinito di 2,39:1 e supporta la modalità Cinematic Blur e Rack Focus per un'atmosfera cinematografica, mentre la modalità Director introduce un'interfaccia cinematografica professionale con controlli avanzati dei parametri15. La modalità MasterCinema registra video HDR nel formato 10-bit Rec. 2020 e offre registrazioni fino a 4K a 30fps, catturando maggiori dettagli in luci e ombre, offrendo agli utenti una gamma dinamica che si avvicina molto alla visione umana.

Xiaomi 14T Series

Per quanto riguarda l'IA, gli Xiaomi 14T introducono Circle to Search with Google, diventando uno dei primi dispositivi Xiaomi a offrire questa funzione di Google ed è ovviamente compatibile con l'app Gemini. Tra le app, spiccano AI Interpreter, AI Notes e AI Recorder, mentre sul fronte della creatività AI Image Editing espande in modo intelligente le immagini per migliorare la narrazione visiva, AI Eraser Pro rimuove elementi indesiderati dalle foto, AI Film facilita la creazione di brevi video cinematografici19 e AI Portrait genera avatar personalizzati.

Lato software sono stati annunciati diversi miglioramenti, come un'ottimizzazione multilingue avanzata, sincronizzazione delle funzionalità con Android e una riduzione delle ridondanze nelle app. La serie Xiaomi 14T introduce anche tre nuove funzioni, ovvero la sincronizzazione delle chiamate, handoff delle app e trasferimento della riproduzione. Inoltre, la funzione Link to Windows dovrebbe offrire utenti un ambiente informatico integrato tra PC e smartphone, colmando il divario tra esperienze mobili e desktop.

Acquistare uno Xiaomi della serie 14T dà poi accesso a 6 mesi abbonamento a Google One da 100 GB e a 3 mesi di YouTube Premium. In mercati selezionati, gli utenti possono anche usufruire di 4 mesi di streaming musicale senza pubblicità con Spotify Premium.