I giochi più venduti della settimana in Giappone sono capitanati da un videogioco esclusivo nipponico

I giochi più venduti in Giappone nell'ultima settimana

Passando invece alla top 10 dei videogiochi più venduti in Giappone tra il 16 e il 22 settembre:

[NSW] Kamaitachi no Yoru x3 - 23,051 / Nuovo [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 7,811 / 6,005,594 [PS5] Astro Bot - 6,967 / 28,521 [NSW] Nintendo Switch Sports - 6,258 / 1,428,479 [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 6,203 / 7,914,922 [NSW] Minecraft - 5,960 / 3,637,144 [NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 - 4,430 / 292,389 [NSW] Ring Fit Adventure - 4,156 / 3,631,813 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 3,494 / 5,587,522 [NSW] Pokemon Scarlatto / Violetto - 3,758 / 5,415,264

I nomi in top 10 sono quelli classici, con Astro Bot unico rappresentante nel mercato fisico di PlayStation 5 (i dati digitali non sono inclusi, ricordiamo). Continuano ad avere grande successo le varie esclusive first party di Nintendo Switch.

L'unica vera novità è il gioco più venduto della settimana, Kamaitachi no Yoru x3, è una visual novel esclusivamente pubblicata in Giappone per PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. È il terzo capitolo della serie ma al suo interno sono presenti anche i primi due capitoli.