Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha ricevuto un aggiornamento, vediamo le novità

Il nuovo aggiornamento di Warhammer 40.000: Space Marine 2 introduce diverse novità per l'action shooter sviluppato da Saber Interactive, fra cui il supporto per gli schermi ultrawide, le stanze private per la modalità Operazioni e una Sparring Arena all'interno della Battle Barge.

Quest'ultima ci consentirà di fare pratica con qualsiasi tipo di classe e di equipaggiamento prima di lanciarci effettivamente nella battaglia, così da comprendere quale personaggio e quali armi si prestano meglio al nostro personale stile di gioco.

Per quanto riguarda invece il supporto per gli schermi ultrawide e le stanze private, si tratta di funzionalità che hanno bisogno di ben poche presentazioni e che faranno contenti i possessori di display particolarmente ampi, nonché gli utenti che più stanno apprezzando la componente online del gioco.

Sarà infatti possibile organizzare la propria spedizione nella modalità Operazioni sia in solitaria, aggiungendo due bot ad accompagnarci, sia insieme agli amici che potremo invitare nella stanza, evitando dunque di incontrare estranei tramite il matchmaking.