Il team di Warhammer 40.000: Space Marine 2 sta già pensando a un'espansione o un sequel

Stando alle parole di Tim Willits, CCO di Saber Interactive, l'enorme successo che sta vivendo Warhammer 40.000: Space Marine 2 permette alla software house di "sognare in grande" e, oltre ai piani già annunciati per il supporto post-lancio, sta pensando ad alcune idee per un'espansione della storia o direttamente un sequel.

"Il nostro game director, Dmitry Grigorenko, ha proposto alcune idee per la storia che potrebbero essere un DLC o un sequel", ha detto Willits a IGN. "Stiamo letteralmente riprendendo fiato. Siamo a due settimane dall'uscita. Dobbiamo solo far calmare le acque. Ma posso dire con certezza che non deluderemo i nostri fan di Warhammer in futuro. È un successo troppo grande! So che è una cosa ovvia da dire, ma spero che lavoreremo sui contenuti di Space Marine per molto tempo".