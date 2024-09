Jony Ive è al lavoro su un progetto hardware in collaborazione con OpenAI

L'intelligenza artificiale è ormai entrata a gamba tesa all'interno della maggior parte dei dispositivi tech attuali, dagli smartphone ai notebook e non solo. Pensiamo per esempio a Galaxy AI di Samsung, Gemini di Google e ChatGPT di OpenAI, che hanno portato con sé diverse funzionalità accessibili dai nuovi dispositivi rilasciati dalle rispettive compagnie produttrici. Nel frattempo il celebre ex designer di Apple, John Ive, ha confermato di essere attualmente al lavoro su un interessante progetto in collaborazione con Sam Atlman, CEO di OpenAI: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Jony Ive e OpenAI: la conferma della collaborazione In una recente intervista rilasciata al celebre quotidiano The New York Times, Jony Ive avrebbe infatti confermato che la sua compagnia LoveFrom sta attualmente dirigendo il design di un nuovo dispositivo di OpenAI incentrato sull'intelligenza artificiale, andando di fatto a confermare i rumor e le indiscrezioni dei mesi scorsi. A bordo dell'inedito progetto sarebbero saliti anche Tang Tan e Evans Hankey, che in passato hanno rivestito ruoli importanti all'interno della divisione design di Apple. Il nuovo ufficio di LoveFrom a San Francisco Il progetto avrebbe messo al lavoro circa 10 dipendenti all'interno di un ufficio di San Francisco, una delle molteplici proprietà acquistate dallo stesso Jony Ive nel quartiere Jackson Square. La finalità del nuovo progetto di OpenAI consisterebbe nella realizzazione di un dispositivo in grado di restituire un'esperienza informatica socialmente meno dirompente di iPhone, grazie proprio all'ausilio dell'intelligenza artificiale.