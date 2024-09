La versione PC originale di Resident Evil 3: Nemesis ha una data di uscita su GOG, ecco le migliorie apportate

Si tratta della stessa versione pubblicata nell'ormai lontano 2000, ma con una serie di aggiustamenti, migliorie e nuove funzionalità che faranno sicuramente piacere ai fan. Il gioco sarà disponibile al prezzo di 9,99 euro , come per il primo e il secondo capitolo arrivati sullo store nei mesi scorsi. Volendo, è disponibile anche un bundle che include la trilogia al prezzo scontato di 24,99 euro, anziché circa 30 euro.

Le caratteristiche della versione PC di GOG

Come detto in precedenza, questa riedizione di Resident Evil 3: Nemesis include alcune migliorie assenti nell'originale, inclusa la compatibilità con Windows 10 e 11 e ai controller moderni come quelli di Xbox e PlayStation. Se siete interessati, trovate la pagina del gioco a questo indirizzo.

Jill alle prese con degli zombie in Resident Evil 3: Nemesis

Ecco tutte le caratteristiche della versione GOG:

Piena compatibilità con Windows 10 e Windows 11.

Localizzazione in 6 lingue (inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, giapponese).

Modalità Mercenari inclusa.

Migliorato il rendering del gioco in DirectX.

Nuove opzioni di rendering (modalità finestra, controllo sincronizzazione verticale, correzione gamma, ridimensionamento intero e altro).

Inizializzazione e riavvio del motore grafico migliorati.

Sottotitoli video migliorati.

Miglioramento della finestra di dialogo delle opzioni.

Passaggio da un'attività all'altra senza problemi.

Migliorata la visibilità del cursore del mouse.

Supporto completo per i controller moderni (Sony DualSense, Sony DualShock4, Microsoft Xbox Series, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox 360, Nintendo Switch, Logitech F series e molti altri) con associazione ottimale dei pulsanti indipendentemente dall'hardware e dalla modalità wireless.

Che ne pensate, approfitterete di questa riedizione per fare un viaggio nella memoria e rivivere gli orrori di Raccoon City nei panni di Jill Valentine? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.