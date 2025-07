Dragon Ball Z: Kakarot - DAIMA, la recensione della prima parte dell'espansione nel Regno Demoniaco

DAIMA: Avventura nel Regno Demoniaco debutta oggi per i possessori di Dragon Ball Z: Kakarot, che avranno dunque modo di accedere alla prima parte di un'espansione realizzata al fine di cavalcare l'onda del grande successo della serie animata Dragon Ball DAIMA, supervisionata da Akira Toriyama in persona prima della sua scomparsa. I presupposti narrativi ricordano chiaramente quelli di Dragon Ball GT, con il cattivo di turno, in questo caso Gomah, sovrano del Regno Demoniaco, che si procura le Sfere del Drago ed esprime il desiderio di far tornare Goku bambino così da ridurre la sua straordinaria forza, considerata una seria minaccia dopo la sconfitta di Majin Bu. Stavolta, però, oltre a Goku tornano bambini anche Vegeta e tutti gli altri Guerrieri Z, aprendo le porte a tante possibilità inedite che il DLC sviluppato da CyberConnect2 cerca di sfruttare nella maniera migliore possibile. Com'è andata? Scopriamolo insieme.

Struttura e gameplay L'open world di DAIMA: Avventura nel Regno Demoniaco appare relativamente ampio e le sue distese sabbiose ricordano da vicino l'ambientazione di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Sand Land, non a caso anche quella un'opera firmata da Toriyama. Tuttavia potremo muoverci fra le varie dune e i piccoli insediamenti solo a piedi, visto che nella sua attuale condizione Goku è incapace di volare. L'esplorazione a piedi in Dragon Ball Z: Kakarot - DAIMA: Avventura nel Regno Demoniaco non è entusiasmante, ma ce la si fa andar bene Correre da un punto all'altro, controllando costantemente il radar per verificare la posizione della prossima meta, non è magari il massimo dopo aver potuto sperimentare il volo nella campagna originale di Dragon Ball Z: Kakarot, ma questa variazione sul tema si rivela molto interessante quando si passa invece ai combattimenti, che risultano decisamente più accattivanti. L'impossibilità di spostarsi rapidamente in aria finisce infatti per rendere più concreti e viscerali gli scontri, imponendo un uso accorto della schivata e della parata anche per via di un livello di difficoltà tutt'altro che banale, specie quando si lotta con i boss e durante le impegnative Battaglie Orda, in cui ci troveremo ad affrontare letteralmente centinaia di nemici contemporaneamente. Una delle frenetiche Battaglie Orda di Dragon Ball Z: Kakarot - DAIMA: Avventura nel Regno Demoniaco È vero: fare il pieno di oggetti curativi può rompere il bilanciamento e consentire di superare anche le sfide più complesse, a patto ovviamente di non avere un personaggio di livello troppo basso; ma, in generale, il sistema di combattimento risulta essere l'aspetto più curato e convincente di questa nuova espansione di Dragon Ball Z: Kakarot. Superando determinate prove e impiegando le risorse raccolte potremo infatti potenziare Goku e arricchire in maniera sostanziale il suo repertorio di mosse, mentre durante gli scontri avremo modo di ordinare l'intervento dei nostri compagni perché infliggano danni agli avversari o ci restituiscano una parte della salute persa: un risvolto strategico che abbiamo molto apprezzato. Glorio ci assiste durante uno scontro in Dragon Ball Z: Kakarot - DAIMA: Avventura nel Regno Demoniaco Purtroppo, al di là dei combattimenti c'è ben poco in questo pacchetto che stimoli più di tanto la curiosità: la connotazione desertica dello scenario implica una desolazione che non è soltanto visiva, anche se gli sviluppatori hanno provato a inserire all'interno della mappa il maggior numero possibile di missioni secondarie nel tentativo di aumentare la durata totale dell'esperienza, in verità abbastanza breve.

Meglio il pacchetto completo Come saprete, è possibile acquistare la prima parte di DAIMA: Avventura nel Regno Demoniaco a 19,99€ oppure optare per il pacchetto completo, che include già la seconda parte (in arrivo, come detto, all'inizio del 2026) e consente di risparmiare qualcosa. Il prezzo del pack è infatti pari a 34,99€ su Steam, PlayStation Store, Xbox Store e Nintendo eShop.

Realizzazione tecnica Sul piano puramente tecnico, a nostro avviso DAIMA: Avventura nel Regno Demoniaco non eccelle nell'unica cosa che proprio non doveva sbagliare, ovverosia la resa del modello di Goku bambino, che appare un po' posticcia forse per via di un cel shading dal tratto eccessivamente sottile, cosa che viene evidenziata dalle brevi sequenze in cui vediamo il personaggio come appare nella serie animata. Il modello in-game di Goku in Dragon Ball Z: Kakarot - DAIMA: Avventura nel Regno Demoniaco I comprimari e gli avversari principali possono contare su di una resa migliore, ma andando a lavorare sulla quantità delle battaglie più affollate è chiaro che vengano fuori sempre gli stessi modelli per i nemici di base, le animazioni sono legnose e l'ambientazione è quella che è: un deserto viziato da interazioni decisamente di scorsa generazione, con pochi insediamenti e punti di interesse.

Requisiti di Sistema PC Configurazione di Prova Processore: Intel Core i5 13500

Scheda video: NVIDIA RTX 4070

Memoria: 32 GB di RAM

Storage: SSD SATA 3

Sistema operativo: Windows 11 Requisiti minimi Processore: Intel Core i5 2400, AMD Phenom II X6 1100T

Scheda video: NVIDIA GTX 750 Ti, AMD HD 7950

Memoria: 4 GB di RAM

Storage: 36 GB di spazio richiesto

Sistema operativo: Windows 7 SP1 64 bit Requisiti consigliati Processore: Intel Core i5 3470, AMD Ryzen 3 1200

Scheda video: NVIDIA GTX 960, AMD R9 280X

Memoria: 8 GB di RAM

Storage: 40 GB di spazio richiesto

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Conclusioni Versione testata PC Windows Digital Delivery Steam, PlayStation Store, Xbox Store, Nintendo eShop Prezzo 19,99 € Multiplayer.it 7.0 Lettori ND Il tuo voto La prima parte di DAIMA: Avventura nel Regno Demoniaco si pone come un'espansione piacevole per gli appassionati di Dragon Ball Z: Kakarot, caratterizzata da alcune sequenze piuttosto emozionanti e da un sistema di combattimento solido e divertente, che però si perdono un po' all'interno di uno scenario desertico che offre ben pochi spunti interessanti e spinge dunque a procedere spediti verso un finale inevitabilmente monco, che arriva peraltro un po' troppo in fretta. La seconda parte del pacchetto sulla carta ha i numeri per fare molto meglio: staremo a vedere.