007: First Light sarà in versione nativa su Nintendo Switch 2, confermano gli sviluppatori

"Prima di tutto, abbiamo un motore fantastico, il Glacier Engine ", ha risposto IO Interactive alla domanda sulla sfida di sviluppare su Switch 2. "Uno dei suoi punti di forza, e il motivo per cui amiamo continuare a usarlo alla IO Interactive, è che ci permette di portare un gioco su quante più piattaforme possibili con un attrito limitato".

Nell'intervista viene anche toccata la questione tecnica dello sviluppo su Nintendo Switch 2, con il team che conferma come, in questo caso, 007: First Light sia destinato ad avere una sua versione specifica per la nuova console, il cui hardware pare venga sfruttato a dovere.

Da una lunga intervista a IO Interactive emergono ulteriori informazioni sull' edizione Nintendo Switch 2 di 007: First Light , con il gioco che funzionerà in versione nativa sulla console Nintendo a differenza di quanto era accaduto con Hitman su Switch 1.

Sfruttare a dovere il nuovo hardware

"Per quanto riguarda Nintendo Switch 2, la casa di Kyoto è sempre stata un grande partner per noi", ha aggiunto inoltre il director Jonathan Lacaille, sempre sull'argomento in questione.

Una cena di 007: First Light

"Abbiamo portato Hitman in versione cloud sulla prima Switch ma ora Switch 2 è un dispositivo potente, abbastanza potente da permetterci di portare First Light in modo nativo", ha confermato lo sviluppatore.

007 First Light è stato annunciato ufficialmente da IO Interactive all'inizio di giugno e il gioco è stato poi mostrato con un trailer durante lo State of Play. Si tratta di un nuovo action con elementi stealth e avventura ispirato chiaramente alla celebre serie di MGM, ma destinato a raccontare una storia nuova.