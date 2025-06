Il James Bond di 007 First Light non è elegante come quello classico, ma lo diventerà

007 First Light, come oramai ben saprete, non ci proporrà un classico James Bond navigato, ma un giovane agente che sta trovando ancora il proprio spazio all'interno dei servizi segreti di Sua Maestà. Non indossa ancora il classico abito del protagonista dei film e soprattutto non ha ancora quella eleganza che lo contraddistingue: ma non tutto è perduto.

Pare infatti che in 007 First Light avremo al nostro fianco il fidato Q che gli insegnerà come vestirsi, come bere Martini e non solo.