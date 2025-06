Gli investitori del team di Stellar Blade hanno paura che perda la propria indipendenza

Tuttavia, come riportato dall'outlet sudcoreano Global Economic, non è tutto positivo poiché investitori e analisti hanno recentemente sollevato preoccupazioni sul futuro dello studio a causa della mancanza di trasparenza e del rapporto potenzialmente rischioso con il gigante cinese di Internet Tencent.

Lo sviluppatore di videogiochi sudcoreano Shift Up è da poco tempo una società quotata in borsa e ha anche potuto vantare un aumento delle azioni del 49% nel primo giorno di negoziazione, il tutto ovviamente grazie anche all'enorme successo mondiale delle sue IP di punta, ovvero il titolo premium Stellar Blade e il free to play mobile Goddess of Victory: NIKKE.

I potenziali problemi di Shift Up

Sebbene il fondatore e CEO di Shift Up, Hyung-Tae Kim, detenga un'autorità decisionale significativa nella società, è stato fatto notare che il divario tra la sua partecipazione e quella di Tencent, il secondo maggiore azionista di Shift Up, è troppo basso. Kim detiene una quota del 39%, mentre Tencent, attraverso la sua filiale interamente controllata Aceville, possiede il 34,58% di Shift Up - una differenza di appena il 4,42%. Pertanto, se Tencent aumentasse ulteriormente la sua partecipazione, potrebbe acquisire una notevole influenza sulla gestione di Shift Up.

Inoltre, dato che Tencent non solo detiene il capitale ma gestisce anche la pubblicazione globale dei giochi per dispositivi mobile di Shift Up, Tencent è responsabile della generazione di una parte significativa dei ricavi dello studio. Di conseguenza, i futuri risultati finanziari di Shift Up potrebbero subire forti oscillazioni a seconda dei rapporti con Tencent il che, secondo gli investitori, indica la necessità di un piano di emergenza.

Inoltre, il 2 giugno Shift Up ha pubblicato un rapporto sulla sua corporate governance che ha mostrato un livello di trasparenza molto basso ovvero pari al 33,3%: questi indicatori di conformità erano la metà di quelli della media delle società quotate. Questi indicatori misurano fattori quali i diritti degli azionisti di minoranza, l'indipendenza del consiglio di amministrazione e la revisione contabile interna, per cui gli investitori sono ansiosi di vedere miglioramenti da parte di Shift Up in questi campi.

Perlomeno, Shift Up si può vantare del fatto che Stellar Blade è la produzione PlayStation di maggior successo di sempre su Steam.