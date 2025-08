L'aggiornamento di Stellar Blade sistema anche l'FSR su PC: tutte le novità

Non aspettatevi però nuovi costumi o contenuti ludici, in quanto si tratta di una patch che mira unicamente a correggere svariati problemi tecnici del'opera.

Le novità dell'aggiornamento di Stellar Blade

Come detto, l'aggiornamento di Stellar Blade - precisamente il numero 1.3.0 - si occupa solo di correggere una serie di problemi del gioco, ad esempio è stata migliorata la modalità fotografica, così che sia più semplice gestire i loghi al suo interno.

Ci sono poi correzioni varie a elementi come l'impossibilità di uscire dal negozio dopo aver comprato uno specifico tipo di occhiali da sole per Eve, così come problemi con i capelli di Eve (non apparivano in certi filmati se si usavano specifici costumi) e con il doppiaggio in coreano (che supponiamo sia stato usato da molti visto che è un gioco coreano).

Ci sono poi correzioni per l'uso del FSR: ora se lo attivate dovete riavviare il gioco per poter fare in modo che abbiamo effetto. Ci sono poi correzioni per le funzioni delle armi, per l'uso della tastiera per l'attivazione delle abilità nella stanza di allenamento e nell'uso della funzione di pesca.

Inoltre, da questo momento i salvataggi segneranno meglio il tempo di gioco e, in caso di problemi di salvataggio, lo indicheranno col colore giallo. Infine, si parla di "varie correzioni di bug" minori che non meritano nemmeno di essere citati, pare. Ricordiamo infine che il director di Stellar Blade è un profondo conoscitore di fondoschiena e anatomia.