Apple valuta i pannelli tandem OLED per iPhone: quando potremmo vedere la nuova tecnologia di display?

Si tratta dei pannelli tandem OLED , che promettono vantaggi rilevanti ma non arriveranno a breve sui dispositivi Apple.

L'arrivo della serie iPhone 17, previsto entro la fine dell'anno, potrebbe introdurre miglioramenti significativi nel comparto display grazie all'adozione di schermi LTPO OLED, capaci di supportare alte frequenze di aggiornamento. Tuttavia, una tecnologia ancora più avanzata, già presente nei nuovi iPad Pro M4, non sarà disponibile sui prossimi iPhone.

Quando arriveranno i pannelli tandem OLED su iPhone?

I pannelli tandem OLED si distinguono per l'utilizzo di due o più strati emissivi sovrapposti, una soluzione che permette di incrementare luminosità, efficienza energetica e durata nel tempo dei display. Questa configurazione riduce anche il rischio di burn-in, uno dei principali limiti degli OLED tradizionali.

La differenza tra OLED e "stacked" OLED, anche chiamato tandem

Secondo un nuovo rapporto, l'azienda di Cupertino starebbe valutando l'adozione di questa tecnologia per i modelli futuri, ma lo sviluppo non è ancora iniziato. Di conseguenza, l'introduzione sugli iPhone richiederà diversi anni e potrebbe avvenire solo alla fine del decennio, ma rappresenterebbe un passo avanti notevole per gli smartphone Apple.

Fonti vicine alla filiera riportano che Apple non ha ancora avviato i lavori per integrare questi pannelli nei suoi telefoni. Una volta avviata, la fase di sviluppo richiederà almeno due anni prima di raggiungere la produzione di massa. Considerando la scala dei volumi richiesti, l'implementazione nei modelli di iPhone non avverrà prima del 2028.

Nonostante l'interesse di Apple, comunque, al momento non ci sono conferme su quale partner inizierà lo sviluppo dei nuovi pannelli per i futuri iPhone. LG, che già produce i display per iPad, sembra però il candidato principale, anche viste le difficoltà di BOE nell'ultimo periodo.