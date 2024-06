Non solo iPad Pro: ecco il primo OLED Tandem per laptop di LG Display

LG Display ha fatto un importante annuncio nel campo dei display: il primo schermo OLED con architettura tandem per laptop. Questa nuova tecnologia, inizialmente sviluppata per il settore automotive e recentemente adottata nei tablet iPad Pro, promette di rivoluzionare il mercato dei laptop grazie a una luminosità superiore e una maggiore longevità.

Il display ha una diagonale da 13 pollici e una risoluzione di 2880x1800 pixel. La caratteristica distintiva di questo schermo è ovviamente la struttura tandem, composta da due strati emissivi sovrapposti. Questa configurazione è stata inizialmente sviluppata per il settore automobilistico, per soddisfare le esigenze di alta luminosità e durata richieste dai display per auto.

Secondo LG Display, il nuovo schermo OLED tandem offre numerosi vantaggi rispetto agli schermi OLED tradizionali a singolo strato per notebook, in maggioranza prodotti da Samsung. Tra questi, una luminosità tre volte superiore e una durata doppia. Inoltre, il consumo energetico è ridotto del 40%, mentre lo spessore e il peso del modulo sono diminuiti rispettivamente del 40% e del 28%, rendendolo ideale per l'uso nei computer portatili.

Scheda di funzionamento di un tandem OLED (fonti: Research Gate e Daken Chemical)

Il nuovo schermo OLED tandem non si distingue solo per la sua efficienza e durata, ma anche per le sue prestazioni visive. Offre una copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e soddisfa le specifiche della certificazione VESA DisplayHDR True Black 500, che richiedono una luminanza di picco di almeno 500 cd/m². Inoltre, il display è touch, migliorando ulteriormente l'esperienza d'uso nei laptop di nuova generazione.

La tecnologia tandem OLED di LG Display ha già trovato applicazione in diversi settori. Dopo il successo nel settore automotive, dove ha risposto alle esigenze di luminosità e longevità dei display per auto, questa tecnologia è stata adottata nei nuovi iPad Pro di Apple. LG Display è uno dei fornitori di schermi OLED per questi tablet, insieme a Samsung Display, dimostrando la versatilità e l'efficacia della sua tecnologia.

Con l'introduzione del primo schermo OLED tandem per notebook, LG Display sfida apertamente la concorrenza, in particolare Samsung Display, attualmente leader nella produzione di schermi OLED per laptop. Intanto però è iPad Pro OLED che spinge il mercato dei tablet: nuovo record di spedizioni di pannelli in arrivo