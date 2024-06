iPad Pro OLED spinge il mercato dei tablet: nuovo record di spedizioni di pannelli in arrivo

Le prospettive per il mercato dei tablet OLED sono ancora più rosee per il secondo trimestre del 2024. DSCC prevede un ulteriore aumento del 127% rispetto al trimestre precedente e del 333% rispetto all'anno precedente, con Apple che dovrebbe aumentare la sua quota di mercato al 72%. Il modello di punta, l'iPad Pro M4 da 13 pollici, dovrebbe continuare a guidare le vendite.

Apple si è affermata come leader indiscusso nel settore, accaparrandosi il 47% delle spedizioni di pannelli OLED per tablet nel primo trimestre. Questo successo è attribuibile al lancio a maggio dei suoi due nuovi iPad Pro dotati di display OLED, che hanno riscosso un grande successo tra i consumatori.

Il mercato dei tablet OLED ha registrato una crescita esplosiva nel primo trimestre del 2024, con un aumento del 131% delle spedizioni di pannelli rispetto all'anno precedente, raggiungendo un nuovo record. Secondo il rapporto trimestrale di DSCC sulle spedizioni e la tecnologia dei display IT avanzati, questo boom è trainato principalmente dal lancio dei nuovi iPad Pro OLED di Apple.

Il futuro dei tablet OLED

La crescita del mercato dei tablet OLED è destinata a continuare anche oltre il 2024. Gli analisti prevedono che entro il 2028 i tablet OLED rappresenteranno il 16% del mercato globale in termini di unità e il 55% in termini di ricavi. Questa crescita sarà alimentata dalla riduzione dei prezzi e dalla crescente consapevolezza dei consumatori dei vantaggi visivi offerti dalla tecnologia OLED, mentre un numero sempre maggiore di marchi offrirà tablet OLED.

Ricavi e share dei tablet OLED dal 2020, con previsioni di crescita fino al 2028

Mentre si prevede che la quota di Apple salirà al 72% a scapito della maggior parte degli altri marchi, Huawei dovrebbe rimanere al secondo posto al 13%. L'iPad Pro da 13 pollici dovrebbe essere in testa per il secondo trimestre consecutivo con una quota del 38%, seguito dall'iPad Pro da 11,1 pollici con una quota del 34% e dal Huawei Mate Pad Pro 13,2 pollici al terzo posto con una quota del 5%. Anche altri produttori come Microsoft e Samsung dovrebbero registrare una crescita delle spedizioni di tablet OLED.