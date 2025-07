Il CEO di VOID Interactive, Julio Rodriguez, ha annunciato che Ready or Not ha venduto oltre due milioni di copie su PS5 e Xbox nel giro di appena due settimane: un risultato strepitoso per lo sparatutto tattico.

"Per prima cosa, grazie ai giocatori per essere accorsi in massa, per aver giocato con passione e per aver portato ordine nel caos", ha scritto Rodriguez nel suo messaggio celebrativo pubblicato su LinkedIn.

"Poi, un grazie al team di sviluppo di VOID per aver costruito quello che riteniamo essere il più rappresentativo sparatutto tattico in prima persona della nostra epoca - e ai nostri amici e partner che ci hanno aiutato a portare Ready or Not su console."

Considerando che il gioco aveva già superato il milione di copie vendute nei primi quattro giorni, è chiaro che la versione console del titolo di VOID Interactive sta macinando numeri a una velocità impressionante.