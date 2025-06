Ready or Not subirà delle censure su PC per allinearsi alle versioni PS5 e Xbox Series X|S

Parte di questi cambiamenti verrà integrata anche nella versione PC , per garantire parità tra le edizioni in termini di asset, il che è necessario per il cross-play ed evitare complicazioni nello sviluppo. Una giustificazione che, a quanto pare, non ha convinto molti giocatori: l'annuncio ha infatti generato centinaia di recensioni negative su Steam .

Tramite un post pubblicato sulla pagina Steam di Ready or Not , gli sviluppatori di VOID Interactive hanno svelato di aver dovuto apportare alcune modifiche alle versioni PS5 e Xbox Series X|S , in uscita il 15 luglio, per attenuare i toni di contenuti delicati come smembramenti, nudità e rappresentazioni di violenza su minori , tra gli altri.

I motivi e l'entità delle censure a Ready or Not

"Nel corso di questo processo per portare Ready or Not su console, abbiamo fatto del nostro meglio per apportare modifiche solo quando ritenute assolutamente necessarie dai nostri partner di piattaforma. Ogni modifica è pensata per rimanere fedele alla tonalità originale del gioco, quindi non c'è motivo di allarmarsi", ha detto il team di VOID Interactive su Steam. "La classificazione per età su console è ESRB M-rating, PEGI 18 e USK 18. Tuttavia, ci sono ulteriori requisiti di contenuto imposti dai produttori delle console per poter distribuire i titoli sui loro sistemi, e una parte di questi cambiamenti sarà visibile anche nella versione PC".

"Se la modifica di un contenuto è solo un cambio di texture, siamo stati in grado di applicarla solo alle console, mantenendo la versione PC uguale a quella precedente. Tuttavia, se la modifica comportava la trasformazione di un intero asset (come l'aggiunta di vestiti al modello di un personaggio), questo era meno fattibile."

VOID Interactive ha spiegato che mantenere asset differenti tra le versioni renderebbe impossibile il cross-play e aumenterebbe il rischio di bug futuri, complicando l'implementazione degli aggiornamenti.

Tra gli esempi citati, è confermato che sarà ancora possibile smembrare i nemici, ma solo quando sono ancora in vita. Sono inoltre stati rivisti alcuni casi di nudità esplicita e rappresentazioni di maltrattamenti su minori, pur trattandosi - a detta del team - di modifiche minori che non alterano il contenuto o il contesto narrativo nelle varie versioni del gioco. In altri casi, alcune texture modificate per PS5 e Xbox Series X|S non verranno implementate su PC. Anche in queste situazioni, i cambiamenti sono pensati per rendere il gioco meno esplicito, ma senza compromettere il tono complessivo.

"Le modifiche alle texture su console sono solo piccole cose che rendono le prove nei livelli più simili a suggerimenti che si collegano ad altre prove piuttosto che a qualcosa che praticamente grida "questa è roba illecita di bambini!". Tuttavia, il giocatore può facilmente collegare i puntini in base alle altre prove presenti nel livello."