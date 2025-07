Ready or Not è meglio su PS5, PS5 Pro o Xbox Series X|S? Un video confronto fa chiarezza

Ready or Not da pochi giorni è approdato anche su PlayStation e Xbox. ElAnalistaDeBits ne ha approfittato per realizzare un'analisi delle versioni console, mettendo a confronto PS5, PS5 Pro, Xbox Series X e S.

Il gioco propone due preset grafici: Quality e Performance. La modalità Quality blocca il framerate a 30 fps, una scelta poco ideale per uno sparatutto in prima persona, ma garantisce una risoluzione di output di 2160p. Su PS5 e PS5 Pro la risoluzione nativa oscilla tra i 1552p e i 1440p, mentre su Xbox Series X si attesta tra i 1552p e i 1386p. La Series S parte invece da una base molto più bassa, 844p, per arrivare a un massimo di 1260p.