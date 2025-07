"Sono incredibilmente orgoglioso del team e di ciò che abbiamo ottenuto insieme", ha scritto Julio Rodriguez. "È un grandissimo momento e non lo diamo certo per scontato." Il CEO ha peraltro assicurato che lo studio sta già lavorando per risolvere i problemi segnalati finora dagli utenti.

Nei giorni successivi al lancio su PS5 e Xbox Series X|S, infatti, Ready or Not ha triplicato il numero di giocatori contemporanei sulla piattaforma Valve, a conferma di un rinnovato interesse nei confronti dell'esperienza a base multiplayer realizzata da VOID Interactive.

Si tratta di un risultato straordinario per lo sparatutto, ottenuto in un tempo dieci volte inferiore rispetto ai numeri realizzati al debutto su Steam, avvenuto nel dicembre del 2023. Anche la versione PC, ad ogni modo, ha ottenuto sostanziali vantaggi da questo brillante esordio su console.

Secondo quanto rivelato su LinkedIn dal CEO di VOID Interactive, Julio Rodriguez, Ready or Not ha già venduto tantissimo su PS5 e Xbox Series X|S , totalizzando oltre un milione di copie in meno di quattro giorni .

Un nuovo riferimento per il genere?

Non sarà assolutamente facile ottenere risultati che si avvicinino agli ottanta milioni di giocatori di Rainbow Six: Siege, ma è chiaro che Ready or Not sta provando a diventare un nuovo punto di riferimento per il genere e ha dalla sua elementi di grande pregio e spessore, che gli utenti hanno dimostrato di apprezzare parecchio.

Ready or Not può essere affrontato in singolo, comandando una squadra di bot, oppure in cooperativa online, condividendo la tensione e la responsabilità delle decisioni con amici o altri giocatori. Il sistema di comandi contestuali, le animazioni realistiche e la gestione dell'inventario contribuiscono a rendere l'esperienza credibile e profonda.