Alabaster Dawn riceverà una demo su PC, è il nuovo RPG degli autori di CrossCode

Alabaster Dawn riceverà una demo su PC il prossimo settembre: lo rivela il nuovo trailer pubblicato da Radical Fish Games, gli autori di CrossCode, durante il Secret Sauce Showcase 2025.

Caratterizzato da un'ambientazione open world capace di portare sullo schermo combattimenti spettacolari, meccaniche in stile gestionale e un comparto narrativo dotato di grande spessore, Alabaster Dawn punta ad arricchire l'esperienza del già citato CrossCode da tutti i punti di vista.

Nel gioco vestiremo i panni di Juno, l'Eletta Ripudiata, che scopre di essere ormai sola in un mondo devastato dalla misteriosa entità nota come Nyx. Tuttavia c'è ancora una speranza, ed è quella di riportare indietro tutto ciò che è andato perduto.

La missione di Juno non sarà dunque solo quella di abbattere un nemico oscuro, ma anche di riaccendere la speranza, risvegliare la civiltà, ricostruire insediamenti, riattivare rotte commerciali e far progredire la scienza in un universo che ha dimenticato se stesso.