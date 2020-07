CrossCode su Xbox Game Pass ha più giocatori che su tutte le altre console insieme

CrossCode sembra essere un altro esempio del successo di Xbox Game Pass sia dalla parte degli utenti che degli sviluppatori, in base a quanto riferito da Felix Klein, uno degli autori del gioco, nel corso di un podcast nel quale ha affermato che il titolo su Xbox Game Pass ha già più giocatori di quanti ne siano mai stati su tutte le altre console messe insieme.

CrossCode sembra non sia riuscito più di tanto a decollare su PC perché il Windows Store non viene utilizzato tanto quante altre soluzioni su tale piattaforma, ma su Xbox One ha ricevuto un spinta impressionante dal lancio su Xbox Game Pass, con il conteggio dei giocatori sulla console Microsoft che supera quello di PS4 e Nintendo Switch messi insieme.

Il team Radical Fish Games si è dimostrato entusiasta della risposta del pubblico dal lancio di CrossCode su Xbox Game Pass: non si ha ancora una visione precisa del funzionamento economico del servizio Microsoft per gli sviluppatori, ma è probabile che il coinvolgimento, ovvero l'utilizzo del gioco da parte degli utenti, abbia comunque a che fare con i guadagni fatti poi dagli sviluppatori.

Klein ha peraltro confermato che gli sviluppatori ottengono un compenso già per l'inserimento del gioco in Xbox Game Pass, cosa che rappresenta già un guadagno garantito, ma è probabile che ci siano degli incentivi a seconda del successo del gioco nel catalogo: quello che è certo, come riferito da altri sviluppatori come quelli di Descenders, è che il posizionamento su Xbox Game Pass porta a una visibilità molto maggiore di quella a cui molti titoli indie potrebbero sperare.

Questo, spesso, comporta anche un incremento nelle vendite, nonostante i giochi si trovino a tutti gli effetti gratis per gli abbonati su Xbox Game Pass. CrossCode, nella fattispecie, è un ottimo action RPG con grafica in pixel che abbiamo valutato molto bene anche nella nostra recensione.