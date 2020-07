Xbox Series X, spunta un controller bianco: variante o Xbox Lockhart?

Xbox Series X è stata mostrata sempre come console nera, con controller nero abbinato, cosa che ha fatto pensare alla presenza di questa sola versione almeno per il lancio, ma nelle ore scorse è emerso un misterioso controller bianco che fa pensare o una possibile variante di tale colore o al fatto che si tratti della periferica specifica di Xbox Lockhart o Series S, che potrebbe dunque essere bianca.

Ovviamente, la spiegazione più logica - nel caso in cui l'immagine sia autentica, cosa tutt'altro che scontata - è che si tratti di una semplice variante bianca del controller di Xbox Series X. Considerando la quantità di modelli del controller Xbox One lanciati sul mercato da Microsoft, oltre alle personalizzazioni offerte dall'ottimo servizio Xbox Design Lab, è piuttosto scontato che anche Xbox Series X abbia controller specifici con colorazioni diverse, solo che magari ci saremmo aspettati di vederle dopo il lancio della console, che al momento sembra essere tutta nera.

La foto in questione è stata pubblicata su Reddit e gli utenti più fantasiosi hanno subito lanciato l'idea che possa trattarsi del controller di Xbox Lockhart o Series S, ovvero la presunta console next gen in versione economica di Microsoft, che non è ancora stata annunciata dalla compagna ma compare nelle voci di corridoio ormai da molto tempo.

Nei primi render amatoriali, peraltro, la console in questione è effettivamente bianca, dunque il controller in questione sembrerebbe associarsi perfettamente all'hardware in questione, ma ovviamente si tratta solo di speculazioni, per il momento.