Xbox Series X, il nuovo controller in caratteristiche e immagini

Xbox Series X rappresenta un'evoluzione sostanziale delle caratteristiche hardware di Xbox One, ma anche una progressione in una certa continuità e allo stesso modo può essere visto anche il nuovo controller della console Microsoft, che evolve quello attuale migliorandolo sotto diversi aspetti.



La ricerca continua effettuata in questo campo da Microsoft, passata ovviamente attraverso i due Xbox Elite Controller, considerati attualmente ancora come il top presente sul mercato in termini di controller ufficiali, ha portato dunque alla creazione del nuovo controller di Xbox Series X.



Nell'ottica della compatibilità allargata, la nuova periferica può essere utilizzata anche su Xbox One, così come i vecchi controller possono essere utilizzati su Xbox Series X. Gli elementi presi in maggiore considerazione nella progettazione della periferica sono l'ergonomia e la velocità di trasmissione degli input, tutte caratteristiche che rientrano nel design della console stessa, sfruttando il Dynamic Latency Input e le altre tecnologie nuove.



Per quanto riguarda l'ergonomia, sono state effettuate delle modifiche in modo da poter rendere il controller più comodo per una gamma più ampia di utenti, con mani di dimensioni diverse, partendo dai bambini di circa 8 anni, cosa che ha portato a un cambio nelle dimensioni generali e nella forma e disposizione dei tasti, in particolare i dorsali e i grilletti.



Il nuovo D-pad derivato dall'Elite assicura una maggiore precisione della croce digitale e maggiore comodità d'uso. La trasmissione dati avviene attraverso lo stesso sistema radio utilizzato da Xbox One, ma ora sfrutta anche il Bluetooth Low Energy per i dispositivi compatibili, oltre alla connessione via USB-C.



Tra le novità anche il tasto centrale Share per la condivisione di immagini e video e delle nuove finiture e texture sulla parte posteriore per incrementare il grip e la comodità anche per lunghe sessioni. Vediamo dunque il nuovo controller di Xbox Series X nelle nuove immagini riportate sui sotto nella galleria.



Le nuove informazioni sul controller arrivano insieme ai dettagli con le specifiche tecniche di Xbox Series X tra Zen 2 e RDNA 2, retrocompatibilità, SSD, oltre a quelle su tempi di caricamento e i quick resume.