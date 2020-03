Xbox Series X, i tempi di caricamento e i quick resume si mostrano in video

I tempi di caricamento e i quick resume di Xbox Series X, due delle caratteristiche più interessanti della console di nuova generazione di Microsoft, si mostrano in due nuovi video.



Il gigantesco reveal delle specifiche tecniche di Xbox Series X ha gettato molta luce sulla prossima console di Microsoft. Una console molto interessante sia dal punto di vista tecnico, sia da quello concettuale.



Xbox Series X, infatti, sembra essere stata creata per mettere il videogiocatore al centro dell'esperienza, migliorando il modo in cui esso fruirà i suoi videogiochi: ecco quindi che si punta ad avere una risoluzione in 4K, ma a 60 fotogrammi al secondo, e che saranno migliorati tutti i vecchi giochi Xbox se fatti girare su Xbox Series X.



Uno dei miglioramenti più attesi sarà dato dall'utilizzo del SSD custom introdotto nella console che garantirà tempi di caricamento molto più veloci sia dei nuovi, sia dei vecchi giochi. Ecco per esempio un video che mostra cosa cambierà avviando State of Decay 2.